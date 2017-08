Aanhoudingen na schotenwisseling in Beerta (update)

Agenten met getrokken pistolen en kogelvrije vesten kwamen woensdagavond in actie in de Torenstraat in Beerta. Daar werden schoten gelost bij een ruzie tussen meerdere personen, bevestigt een politiewoordvoerder.

De politie heeft vier aanhoudingen verricht. Ook zijn er twee mensen naar het ziekenhuis gebracht. De aard van hun verwondingen is onbekend, maar de situatie is niet levensbedreigend en ze waren aanspreekbaar.Er is dus geschoten, maar of de betrokkenen daardoor zijn verwond is onduidelijk. Er is volgens de politie ook reden om aan te nemen dat er met een bijl is gezwaaid. Volgens de politie is er nog een verdachte bij betrokken, die er in de auto vandoor is gegaan.Volgens de politie ligt de oorzaak vermoedelijk in de relationele sfeer. De verdachten en slachtoffers zijn mogelijk bekenden van elkaar.