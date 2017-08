Meerdere schoten gelost in Beerta (update)

(Foto: 112 Groningen/Erwin Dijkman)

Agenten met getrokken pistolen met kogelvrije vesten woensdagavond in de Torenstraat in Beerta. Daar werden schoten gelost bij een ruzie tussen meerdere personen, bevestigt een politiewoordvoerder.

De politie heeft meerdere aanhoudingen verricht. Ook zijn een aantal mensen aanspreekbaar naar het ziekenhuis gebracht. De aard van hun verwondingen is onbekend, maar de situatie is niet levensbedreigend.



Verdachten

Het aantal verdachten was lange tijd onduidelijk. De politie zocht daarom nog na middernacht naar eventuele betrokkenen.



Relationele sfeer

Volgens de politie ligt de oorzaak vermoedelijk in de relationele sfeer. De verdachten en slachtoffers zijn mogelijk bekenden van elkaar.