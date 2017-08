Inwoners De Marne wonen het verst van hun werk

Van alle inwoners van onze provinicie moeten mensen uit De Marne het verste rijden naar hun werk. Zij leggen gemiddeld bijna 38 kilometer enkele reis af voor hun baan, berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Daarmee staat De Marne landelijk op plek vier. Alleen inwoners van Terschelling, Hulst en Vlissingen moeten verder rijden. Het gaat om cijfers van 2015.Gemiddeld woont de Nederlander 22,6 kilometer van zijn werk. In Groningen zitten alle gemeenten daarboven. Inwoners van Haren wonen gemiddeld het dichtst bij hun werk: 23,4 kilometer.Verder valt op dat vooral inwoners van de gemeenten in het noorden en oosten van Groningen verder van hun werk wonen. Zij moeten gemiddeld allemaal meer dan dertig kilometer reizen.Het CBS onderzocht ook hoeveel mensen in dezelfde gemeente wonen en werken. De stad Groningen doet het daarin het beste: ongeveer tweederde van de inwoners hoeft de stad niet uit voor het werk.Inwoners van Ten Boer daarentegen wel: slechts 12,1 procent van de bewoners kan binnen de gemeentegrens blijven. De rest werkt buiten de eigen gemeente.Het volledige overzicht per gemeente is hier te vinden.