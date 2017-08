Operatiekamers Refaja nog steeds dicht

De nieuwe operatiekamers van het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal zijn nog steeds niet te gebruiken.

Vlak na de feestelijke opening, eind december, werden de OK's in allerijl weer gesloten. Er waren vliegen aangetroffen.Aanvankelijk dacht het ziekenhuis het probleem binnen een paar weken opgelost te hebben, maar dat blijkt niet het geval.'We willen zorgen dat er op geen enkele manier ook maar ergens nog een vlieg kan binnenkomen', zegt woordvoerder Marcel Pater van Treant, de zorggroep waar het ziekenhuis onder valt.Momenteel is Treant in overleg met de aannemer om te kijken wat er precies moet gebeuren. De zorggroep hoopt na de bouwvak een oplossing te hebben. De verwachting is dat eventuele werkzaamheden dan nog enkele maanden in beslag nemen.Tot die tijd gebruikt het Refaja de oude operatiekamers.