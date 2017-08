Farmsumers strijden tegen de opslag van aardgascondensaat

Vier (ex-)bewoners van Farmsum hebben een werkgroep opgezet om hun ongenoegen te uiten over de overslag van aardgascondensaat. Ze zijn van mening dat er een ramp op de loer ligt.

Bram Reinders is een van die vier bezorgde Groningers. Hij woonde op 250 meter van het door hem bestempelde 'tankpark', maar is inmiddels om gezondheidsredenen verhuisd.'Wij zijn met een werkgroep bezig om stevig tegen de NAM te ageren over dat tankpark', zegt Reinders. Het incident van gisteren, waarbij een schip aardgascondensaat lekte en een persoon onwel werd, staat volgens hem niet op zichzelf.'Er gebeuren regelmatig dingen en het alarm gaat om het minste of geringste af, maar er wordt veel onder de mat geschoven. Gelukkig stond de windrichting gisteren van het dorp af, anders had het er heel anders uit kunnen zien voor de bewoners van Farmsum.'Reinders is gemotiveerd om er wat tegen te doen en zegt daarbij gesteund te worden door diverse Farmsumers. 'Maar er zijn mensen die het niet veel uitmaakt, en anderen die het wel wat uitmaakt maar niet zo nodig bij de werkgroep willen.' Daarom zijn ze met zijn vieren.De NAM lijkt zich wel wat aan te trekken van het viertal. Althans, ze zijn een aantal keren uitgenodigd. Maar serieus genomen voelt de werkgroep zich niet. 'De laatste keer zijn we zelfs uitgelachen door een manager. Dat was heel onbeschoft van die meneer.'Wat dan de beste remedie is? 'We moeten de nadruk leggen op het tankpark, zodat het in de media komt. We hebben daarnaast ook allerlei beroepszaken gevoerd in het verleden.''Op 6 januari 2015 bijvoorbeeld lag het episch centrum van een aardbeving onder het tankpark', zegt Reinders. 'Ooit gebouwd voor een alcoholfabriek, nu zit er zwaar chemisch middel in.' Dit toont volgens hem andermaal het gevaar aan van de installatie.