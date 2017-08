Fipronil-eieren gegeten? Geen paniek!

De afgelopen anderhalve week zijn er heel wat eieren vernietigd, omdat ze het bestrijdingsmiddel fipronil bevatten. Maar wat als je toch zo'n ei hebt gegeten?

Op die vraag geeft toxicoloog Daan Touw van het UMCG antwoord. We zouden er volgens hem alleen ziek van worden als we voor langere tijd iedere dag een besmet ei eten.Maar eigenlijk weten we niet precies wat de gevolgen zijn voor de mens, erkent hij. 'Alle onderzoeken met fipronil, op korte en lange termijn, zijn gepleegd bij dieren; ratten en muizen. Op dit moment gaan we bij mensen uit van de lange termijn-onderzoeken bij ratten.' Dat moet wel, zegt Touw. 'Het is onethisch om deze onderzoeken bij mensen uit te voeren.'Wat volgens de onderzoeken de acute effecten zijn van fipronil-inname? 'Het remt een transmitter in je lichaam, die regelt dat de hersenen stabiel functioneren. Als je een grote hoeveelheid fipronil inneemt, dan veroorzaakt dat stuiptrekkingen.' Daar moet je volgen Touw 'krankzinnig veel' eieren voor eten. 'De dosering zou dan 7 gram per dag moeten zijn, gelijk aan 5000 eieren.'De mens mag volgens Touw 1 procent binnenkrijgen van datgene wat bij een proefdier als schadelijk is gebleken. Bij de ratten en muizen duurt het ongeveer vijf dagen totdat het gehalte fipronil in je lichaam is gehalveerd. Volgens Touw zou het na een dag of twintig volledig uit het lichaam verdwenen zijn. 'Geen reden voor paniek dus', besluit hij.