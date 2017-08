UMCG is het meest favoriete ziekenhuis in Noord-Nederland

In de drie noordelijke provincies heeft het UMCG de beste reputatie van alle Nederlandse ziekenhuizen. Het Martiniziekenhuis volgt op gepaste afstand.

Dat blijkt uit de vijfde editie van het Ziekenhuizen Merkenonderzoek, verricht onder 4.245 respondenten.In de top tien van de sterkste ziekenhuismerken in Nederland staat het UMCG op de zevende plaats, dezelfde plek als vorig jaar. Het Martiniziekenhuis is vier plekken gestegen en bezet nu de twaalfde plek op de ranglijst.Uit het onderzoek blijkt dat de waardering onder de bezoekers vanziekenhuispatiënten erg hoog is. 'Gelukkig worden ziekenhuizen door hun patiënten het meest gewaardeerd, maar opmerkelijk is dat de beoordeling onder bezoekers vrijwel even positief is', aldus Hendrik Beerda, die het onderzoek verrichtte.'Voor ziekenhuizen zijn de duizenden bezoekers die zij jaarlijks over de vloer krijgen dus een belangrijke doelgroep om hun imago verder op te krikken', concludeert Beerda. 'Aantrekkelijke faciliteiten zoals winkels, restaurants en kunst kunnen de bezoekerstevredenheid nog verder verbeteren.'Het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam heeft volgens het onderzoek het sterkste merk opgebouwd in Nederland.