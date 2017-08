Live: persconferentie 'Kromo'. Gaat ze stoppen of niet?

Ranomi Kromowidjojo geeft donderdagmorgen om elf uur in Eindhoven een persconferentie over haar toekomstplannen. Dat meldt Marcel Wouda, de hoofdcoach van de Nederlandse zwemploeg.

Volgens de KNZB gaat de 26-jarige zwemster bekendmaken of ze doorgaat met zwemmen tot de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Ze liet eerder doorschemeren dat ze haar toekomst zou verbinden aan resultaten van het WK van vorige maand in Boedapest.De drievoudig olympisch kampioen won daar vier medailles: zilver op de 50 vrij, 50 vlinder en 4x100 vrij met de gemengde estafetteploeg en brons met de estafettezwemsters op de 4x100 vrij.Maar tijdens het succesvol verlopen toernooi hield ze zich toch op de vlakte wat betreft haar toekomst: 'Eerst zwem ik nog drie wereldbekerwedstrijden en daarna ga ik lekker op vakantie. Ik heb er nu nog heel veel plezier in en later neem ik een beslissing.'