Veendam gaat strenger optreden tegen hondenpoep

Op het strand in Borgerswold ligt veel hondenpoep. Wethouder André Hammenga van Veendam vindt dat dit niet moet kunnen. Hij zegt dat de gemeente de overlast wil aanpakken.

'Je zag het op verschillende plekken liggen op het strand en je rook het ook', vertelt Hammenga. 'Mensen die gaan zwemmen of picknicken willen niet geërgerd worden door hondenpoep.'Hondenpoep staat hoog op de lijst van veroorzakers van overlast. 'Dat is ook zo in Veendam', vertelt Hammenga. 'In de verordening staat dat honden aangelijnd moeten worden en dat de eigenaren een zakje mee moeten nemen.''De praktijk is weerbarstiger. We krijgen regelmatig klachten van overlast door hondenpoep, bijvoorbeeld op speelplaatsen of hier op het strand.'De gemeente Veendam is van plan vaker Buitengewoon opsporingsambtenaren op pad te sturen om strenger te gaan controleren. Een boete kan oplopen tot 140 euro. Hè bah, een hondendrol op mijn stoep (2016)