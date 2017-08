Lopend Vuur: Ook fietsers moeten een rijbewijs halen!

Het is bij tijd en wijle chaos op het fietspad. Zeker in de zomerperiode botsen wielrenners en recreanten regelmatig op de Groninger fietspaden. Ook in Stad is het vaak een hele opgave om je heelhuids door het verkeer heen te bewegen.

Zou een strengere handhaving van de regels kunnen helpen? Of valt het allemaal wel mee? Onze stelling van vandaag: Ook fietsers moeten een rijbewijs halen!Laat weten hoe jij over dit onderwerp denkt. We waarderen het enorm dat je meepraat! Laat je mening horen via de radio (050-3188288), onze Facebookpagina of Twitter ( #opnoord ).Woensdag was de stelling: ' Ik geef het toe. Ik gedraag me ook wel eens als een hufter '. Ruim 80% was het hier niet mee eens. Er is in totaal 2.353 keer gestemd.