'Verklaring NAM over verjaring is nog lang niet voldoende'

De verklaring van de NAM dat het geen beroep doet op de verjaring van fysieke schades door de aardbeving bij Huizinge, gaat niet ver genoeg. Dat stelt de stichting Recht & Herstel Mijnbouwschades.

De stichting, opgericht door Annemarie Heite, Marjan Minnesma (Urgenda) en Willem Meiborg, gaat een juridische strijd aan met de NAM en de Staat over de verjaring.Woensdagavond liet de NAM weten dat het de fysieke schades van Huizinge, bijna vijf jaar geleden, niet laat verjaren. 'Maar het gaat veel verder', vertelt Minnesma. 'De NAM heeft het alleen over directe schade door de beving bij Huizinge, maar veel schade ontstaat pas later.''Je ziet dat de verklaring van de NAM het werk is van juristen. Het gaat alleen over materiele schade. Alle andere schade valt hier niet onder. Heel veel mensen krijgen niet waar ze recht op hebben. We vinden dat alle mensen recht aangedaan moeten worden. Het gaat alleen om woningen. Niet over bedrijven en immateriële schade.''Bovendien', vervolgt Minnesma, 'wordt in de verklaring gezegd dat mensen die al een stuitingsbrief vanwege schade hebben gestuurd, dit niet nog eens hoeven te doen. Maar er wordt niets gezegd over de schade die nog niet ingediend is.''Het is sowieso schandalig dat eerder gemelde schade nu nog niet is verholpen. Deze verklaring van de NAM is een heel grote sigaar uit eigen doos', zegt Minnesma.Minnesma verbaast zich overigens over het feit dat de NAM woensdag met een verklaring kwam. 'Eerder meldden ze dat dat pas over twee weken zou zijn. Dus pas na de verjaringstermijn van Huizinge. Dat was pas stuitend geweest.'De stichting heeft eerder een brief naar de NAM gestuurd met een uitnodiging om rond de tafel te gaan. Minnesma: 'Deze verklaring is zeker geen uitnodiging richting ons. Maar we hopen alsnog op een reactie van de NAM.'Woensdag 16 augustus is het vijf jaar geleden dat de beving bij Huizinge plaatsvond. Deze beving had een kracht van 3.6 op de Schaal van Richter.