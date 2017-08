'Kromo' gaat door met zwemmen tot en met Tokio

Ranomi Kromowidjojo gaat door met zwemmen tot en met de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

Dat heeft ze zojuist bekendgemaakt tijdens een persconferentie in Eindhoven. Volgens 'Kromo' zijn de resultaten op de WK in Boedapest niet leidend geweest. Ze had haar besluit dus al eerder genomen.Bondscoach Marcel Wouda is blij met de keuze van Kromowidjojo: 'Dit is goed voor het Nederlandse zwemmen', vindt hij.De drievoudig olympische kampioen kreeg eind vorige maand tijdens de WK in Boedapest de bevestiging dat ze zich nog met de wereldtop kan meten. Kromowidjojo won daar drie zilveren medailles en een bronzen plak.De drievoudig wereldkampioen zwom afgelopen maandag nog een wereldrecord op de korte baan door als eerste vrouw op de 50 meter vrije slag onder de 23 seconden te duiken (22,93).