Verdachten Beerta van ziekenhuis naar politiebureau

De twee verdachten die woensdagnacht na een schietincident in Beerta naar het ziekenhuis moesten, zijn inmiddels overgebracht naar het politiebureau.

In totaal hield de politie vijf verdachten aan. Het gaat om een 17-jarige jongen uit Heiligerlee, een 25-jarige man uit Beerta, een 30-jarige man uit Westerlee, een 39-jarige man uit Beerta en een 41-jarige man uit Winschoten.Wat zich woensdagavond precies heeft afgespeeld in de Torenstraat in Beerta, is nog steeds niet duidelijk. De politie kreeg meerdere meldingen van een schietpartij.In de Torenstraat hield de politie drie mannen aan. Twee van hen waren gewond en moesten naar het ziekenhuis.Buurtbewoners vertelden de politie dat er nog twee mannen bij betrokken waren. Zij zijn na een zoektocht aangehouden in Westerlee.Het vijftal wordt donderdag verhoord. Ook doet de politie buurt- en sporenonderzoek in de Torenstraat.