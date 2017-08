Voormalig Winschoter stadsomroeper Geert Veen (71) overleden

Jarenlang was Geert Veen, de voormalig bode van het stadhuis in Winschoten, de stem van de straat tijdens evenementen als de Nacht van Winschoten. Donderdagochtend is de stadsomroeper van Winschoten op 71-jarige leeftijd overleden.

Veen leed al geruime tijd aan darmkanker. Daarom droeg hij in juni 2017 het 'stadsomroepersstokje' over aan zijn zoon Jan. Hij had die rol vervuld sinds november 2001.Veen was door zijn functie als stadsomroeper een bekend persoon in Winschoten en omstreken, omdat hij regelmatig optrad bij grote evenementen zoals de Adrillen en de Avondvierdaagse. Ook vertegenwoordigde hij Winschoten als stadsomroeper in zowel binnen- als buitenland.Naast zijn werkzaamheden als stadsomroeper was hij actief als trainer, scheidsrechter en begeleider bij korfbalvereniging WSS in Oude Pekela. Ook had hij zitting in het Adrillencomité, verleende hij zijn medewerking aan de jaarlijkse Dag van het Park in Winschoten en maakte hij ieder jaar de vrijwilliger van het jaar van het Oldambt bekend. Daarnaast speelde Veen jarenlang de kerstman in de binnenstad van Winschoten.Door zijn ziekte raakte hij geïnspireerd om de actie SamenLoop voor Hoop naar het Oldambt te halen. Dat is een 24-uurswandelestafette om geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding. Samen met zoon Jan heeft hij onder anderen politicus Pieter Smit en Erik Hulsegge (RTV Noord) bereid gevonden als ambassadeur medewerking te verlenen aan het evenement, dat gehouden wordt op 2 juni 2018.