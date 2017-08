Gratis week vakantie voor kinderen in Hoogezand-Sappemeer

Een weekje vakantie voor kinderen die moeilijk mee kunnen komen in de maatschappij. Dat organiseert Stichting de Toverboom uit Hoogezand-Sappemeer. Helemaal gratis, bij Centrum de Badde in Hoogezand. De kinderen mogen spelen en plezier hebben tot ze niet meer kunnen.

Veel verschillende activiteiten

Er zijn verschillende activiteiten, van knutselen tot een kampvuur. En als de kinderen met bijvoorbeeld ADHD of PDD-NOS willen, mogen ze met elkaar gaan voetballen op het opblaasbare voetbalveld. 'Als ze zin hebben, want we proberen elke keer te doen wat de kinderen graag willen', zegt initiatiefneemster Rebecca Albers.



Zichzelf zijn

De kinderen willen namelijk gewoon zichzelf kunnen zijn, volgens Albers. 'Als ze even rust nodig hebben, mogen ze alleen met lego spelen. En als ze in de zandbak kuilen willen graven, doen we dat met ze. Alles om de kinderen het gevoel te geven dat ze er echt toe doen.'



Niet zomaar

Stichting de Toverboom is vorig jaar opgericht, en dat is niet zomaar. Oprichtster Albers heeft zelf namelijk ook kinderen met een ontwikkelingsbeperking. 'Ik merkte dat er voor mijn kinderen niet echt een plek was waar ze zichzelf konden zijn. Ik dacht: dat moet anders kunnen. Daarom ben ik met de stichting begonnen.'



Meedoen in de maatschappij

Daarom organiseert Albers nu op woensdag- en vrijdagmiddag spelletjesdagen voor de kinderen. En nu dus ook, een jaar na oprichting, zelfs al een hele kampeerweek. Ze vindt het heel belangrijk dat de kinderen het gevoel hebben dat ze er toe doen. 'Dat ze mee kunnen doen, en mee mógen doen in de maatschappij.'



Volwassenen die er mogen zijn

Het is dus niet alleen maar spelletjes spelen met elkaar. Albers heeft een doel met de kampeerweek en de spelletjesmiddagen die ze organiseert. 'We willen bereiken dat deze jonge kinderen zich ontwikkelen tot volwassenen die er mogen zijn en standvastig in de maatschappij staan. En dat lukt aardig: er is een heel aantal kinderen dat hier lekker kan spelen. Volgens mij zijn we ons doel lekker aan het bereiken.'