Werkstraf voor serie winkeldiefstallen

Een 21-jarige man uit Groningen is veroordeeld tot een werkstraf van tachtig uur, vanwege een serie winkeldiefstallen in Hoogeveen. Ook legde de rechter de man een voorwaardelijke celstraf van twee weken op.

De vader van de Stadjer is vrijgesproken, omdat de rechter niet kon achterhalen of de vader ook spullen gestolen had.



H&M

Medewerkers van de kledingzaak H&M zagen de vader en zoon rondscharrelen en vroegen bij andere filialen informatie op over deze mannen. Toen bleek dat de mannen bekend stonden als winkeldieven, heeft de keten in april alarm geslagen.



De 21-jarige Stadjer heeft een lang strafblad met daarop met name winkeldiefstallen. Vorig jaar maart stond hij terecht voor een diefstal uit een supermarkt in Groningen.