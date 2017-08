Kleine koppies in het hoge gras zijn van gedumpte konijnenfamilie

'We reden vanmorgen over de Eendrachtsweg in Muntendam, toen we opeens wat witte koppies in het gras zagen. Ik dacht eerst dat het poesjes waren, maar het bleken konijntjes.' Aaldrik Molema en zijn zus Janneke hebben donderdagmorgen acht gedumpte konijntjes gered.

'Ik denk dat het een nestje was met een vader, moeder en zes kleintjes', vertelt Molema. 'Zes konden we vrij makkelijk pakken, maar twee spartelden al in de sloot rond. Die hebben me een paar natte voeten opgeleverd.'Molema en zijn zus belden in eerste instantie de politie, maar die verwezen hen naar de Dierenbescherming. 'We kregen een 06-nummer van de Dierenambulance', gaat Molema verder. 'Maar die zat helemaal bij Delfzijl. Toen hebben we de konijntjes maar in de kofferbak gestopt en zijn we naar het dierenasiel in Winschoten gereden.'Daar zitten de konijntjes in ieder geval droog, maar hoe het nu verder moet is nog niet duidelijk. Het dierenasiel is niet geschikt voor de opvang van konijnen.