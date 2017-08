'Hij was zo dronken dat hij niemand heeft geraakt'

'Hij liep naar de auto, pakte een pistool en schoot dat leeg. Het is dat hij zo dronken was dat hij niemand heeft geraakt, maar dat is een klein wonder.' Dat zeggen buurtbewoners over de schietpartij in Beerta van woensdagavond.

Een buurman zegt dat hij een 25-jarige man die tot voor kort in de Torenstraat woonde, op social media had aangesproken op zijn rijgedrag. Het zoontje van die oud-bewoner woont in de straat. 'De man komt hier nog regelmatig en rijdt dan te hard. Dat leidt tot gevaarlijke situaties, vooral omdat het een buurt is met veel kinderen.'De man was er niet van gediend. 'Hij kwam verhaal halen, samen met zijn vader en twee vrienden. Ze stonden bij iemand in de straat op de ramen te bonken. Een buurman vroeg waarom ze dat deden. Zo van: jongens, wat is hier aan de hand?'Volgens getuigen ontstond er een schermutseling in de woning. 'Een van de belagers, de vader van de oud-bewoner, is met een bijl uit de woning gejaagd. Die raakte daarbij gewond. Zijn zoon ging toen door het lint. Hij liep naar de auto en pakte een pistool.''Dat pistool heeft hij leeggeschoten. Het is dat hij zo dronken was dat hij niemand heeft geraakt, maar dat is een klein wonder', vertellen verschillende omwonenden.'Vervolgens ging de 25-jarige verdachte verhaal halen bij zijn ex-vriendin in de straat. Hij is de woning binnengedrongen. De man was gewond en had een slagaderlijke bloeding in zijn pols', volgens getuigen.Vader en zoon zijn later overgebracht naar het ziekenhuis, waar ze zijn behandeld aan hun verwondingen. Sindsdien zitten ze vast.