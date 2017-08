Voormalig Ajax-bestuurder buigt zich over Knoalster uitvaartvereniging

De leden en medewerkers van de Neutrale Uitvaartvereniging Stadskanaal leggen hun zaak voor een onafhankelijk oordeel voor aan hoogleraar sport en recht Marjan Olfers.

Deze groepering is boos over de koers die het huidige bestuur vaart. Het bestuur en de leden kozen er in april voor om de uitvaarten in eigen beheer uit te voeren. Na enkele maanden werd dat besluit teruggedraaid door het bestuur.Gevolg: van twee medewerkers werd het contract niet verlengd en bij één medewerker is ervoor gekozen het contract te ontbinden Olfers, bestuurslid van voetbalclub Ajax ten tijde van deonder clubicoon Johan Cruijff, moet een onafhankelijk oordeel vellen over de casus.Zij is benaderd door advocaat Fred van Brussel, die overweegt of hij de zaak van de leden en medewerkers van de Neutrale Uitvaartvereniging Stadskanaal gaat uitvoeren. Zijn keuze om het wel of niet te doen, hangt mogelijk af van het oordeel dat Olfers velt.'Mij is gevraagd om als juridisch adviseur een onafhankelijke opinie te geven over de gang van zaken', zegt Olfers. 'Ik zal mij vooral richten op het statutair recht, of het bestuur van de vereniging een goed onderbouwd besluit heeft genomen door de uitvaarten weer uit te besteden aan de voormalige partij.'Olfers benadrukt dat zij geen partij kiest in de zaak. 'Mijn rol is onafhankelijk. Ik moet mij ook nog verdiepen in de zaak en maak dan ook een groot voorbehoud.''Maar als het zo is dat een besluit dat genomen is op de Algemene Ledenvergadering wordt teruggedraaid en het bestuur ervoor kiest om de uitvaarten weer zelf te verzorgen, kun je daar je vraagtekens bij plaatsen.'Advocaat Fred van Brussel wacht het oordeel van Olfers af, voordat hij na overleg met de medewerkers en leden van de Neutrale Uitvaartvereniging Stadskanaal besluit om een zaak aan te spannen tegen het bestuur van de Knoalster uitvaartvereniging.