Tractor vliegt in brand op het land (update)

(Foto: G. de Groot/112 Groningen) (Foto: G. de Groot/112 Groningen)

Op een stuk landbouwgrond aan de Nieuweweg in Beerta is donderdagmiddag een tractor in brand gevlogen.

De brand zorgde voor een enorme rookontwikkeling.



De brandweer heeft het landbouwvoertuig geblust. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.