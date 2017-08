Finsterwolde in de ban van kattenmysterie

Is een kattenhater actief in Finsterwolde? De afgelopen maanden zouden minstens vijftien katten zijn verdwenen. Zo ook de rood-witte kater Meloe en de grijze Moppie van Christiena Visscher.

Haar katten zijn al sinds eind juli spoorloos en Visscher is radeloos. 'Sinds ze weg zijn, ben ik dag en nacht aan het zoeken en roepen. Ik wil ze graag terug, maar ze komen gewoon niet', vertelt ze.'Normaal komen ze altijd als ik fluit of roep, ook al is het midden op de dag. Al tien jaar lang. Ze zijn nog nooit bij me weg geweest', vertelt Visscher. Haar katten zijn niet de enige die vermist zijn. In de buurt gaat het om ongeveer vijftien katten die van de ene op de andere dag zijn verdwenen.'Volgens mij is er niet veel goeds aan de hand. Ik denk dat een kattenhater actief is in de buurt', zegt Visscher. 'Als er iemand is die mijn katten heeft doodgemaakt, leg ze dan bij mij in de tuin zodat ik weet waar ze zijn. Het zijn mijn katten.'