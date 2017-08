Hoogezandster krijgt werkstraf voor handel in illegaal vuurwerk

(Foto: Politie Groningen)

Een 32-jarige Hoogezandster heeft voor handel in illegaal vuurwerk in Kolham een werkstraf van 240 uur gekregen. Daarnaast is de man een voorwaardelijke celstraf van vier maanden opgelegd.





Onbeveiligd opgeslagen

De vuurwerkhandel kwam eind vorig jaar aan het licht door een anonieme tip. Er zou vanuit een loods van een autowasbedrijf in Kolham illegaal vuurwerk worden verhandeld. Agenten vonden honderd lawinepijlen, 240 vlinderbommen en 90 cobra's. Het vuurwerk lag allemaal onbeveiligd opgeslagen.



Problemen

De Hoogezandster vertelde dat hij snel geld wilde verdienen omdat hij financiële problemen had. De rechters vonden een werkstraf, met daaraan een flinke waarschuwing gekoppeld, voldoende. Ook moet de man trainingen volgen en aan zijn zelfredzaamheid werken.



