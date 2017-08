Omstreden tandarts Geertsema houdt er plotseling mee op

De stad-Groninger tandarts Peter Geertsema is plotseling met zijn werkzaamheden gestopt. Geertsema verblijft in het buitenland en heeft te kennen gegeven niet meer terug naar Nederland te komen.

Geertsema kwam in februari van dit jaar in het nieuws omdat hij een boete van 200.000 euro had gekregen van de Nederlandse Zorgautoriteit. Geertsema bracht honderden euro's teveel in rekening voor het plaatsen van een kroon bij zijn patiënten.De Groninger tandarts heeft ook een praktijk in Dubai. Of hij op dit moment daar ook verblijft, is niet bekend. Zijn praktijk maakte een doorstart onder de naam Mondzorg Kliniek Groningen.'Het personeel voelt zich erg overvallen door het plotselinge vertrek van de naamgever', zegt een woordvoerder. 'De medewerkers voelen zich eigenlijk in de steek gelaten en hebben er een bittere smaak aan overgehouden.'De patiënten zijn per brief op de hoogte gebracht. De praktijk met de overgebleven tandarts Cardoso gaat dus gewoon verder. Ook is een nieuwe tandarts aangetrokken. Onder het nieuwe bewind is meteen ook de betalingswijze van de behandelingen verbeterd.