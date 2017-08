NAM keert 126 miljoen euro uit aan nieuwbouwprojecten

De NAM heeft in drie jaar tijd 126 miljoen euro uitgekeerd aan nieuwbouwprojecten in Groningen. Dat blijkt uit cijfers van het gasconcern.

Het geld uit deze nieuwbouwregeling moet worden gebruikt voor het aardbevingsbestendiger maken van nieuw te bouwen huizen en gebouwen. Tot nu toe is bij de nieuwbouw van 3600 woningen en bedrijfspanden een bijdrage door de NAM geleverd.In het kader van de regeling krijgen particulieren en projectontwikkelaars met bouwplannen zowel technische als financiële ondersteuning van de NAM. Voorwaarde is dat de bouwsom minimaal 33.000 euro bedraagt.De betrokkenen krijgen een vast percentage van de bouwsom. 'Dat komt overeen met de redelijke meerkosten die gemaakt worden,' aldus de NAM.Er wordt daarbij gewerkt aan de hand van de meest recente bouwnorm voor aardbevingsbestendig bouwen. Die is vastgelegd in de Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR).Uit de NAM-cijfers blijkt dat er groei zit in het aantal aanvragen. Zo was de maand mei alleen al goed voor zevenhonderd aanvragen.In de kern van het aardbevingsgebied wordt het vaakst een beroep op de regeling gedaan; ruim zestig procent van alle aanvragen komt daar vandaan. De stad Groningen is goed voor een kwart van de aanvragen. De rest komt van buiten het officiële aardbevingsgebied.De regeling is in juli aangepast. Dat leidde tot een conflict met het gemeentebestuur van Groningen, die vindt dat de NAM zich nu teveel met de ontwerpen van projecten kan bemoeien. Dat zou leiden tot vertraging, maar de NAM bestrijdt dat.