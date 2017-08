Noord Vandaag: Werkzaamheden Zuidelijke Ringweg weer op schema

Twee dagen geleden vonden bouwvakkers iets bijzonders in de grond toen ze rond de Esperantolaan aan het graven waren en dat leverde vertraging van de werkzaamheden op. Dat - en meer- in Noord Vandaag.

Een buis, ommanteld met een buis waar mogelijk asbest in zou kunnen zitten. Die kwamen bouwvakkers tegen tijdens werkzaamheden aan de Esperantolaan en de Helperzoomtunnel. De buis moest er in één keer uit en dus moest er een groter gat worden gegraven dan verwacht. Dat betekende een oponthoud van zestien uur.Gelukkig zat die vertraging in de marge, maar de buffer voor meer vertraging is nu wel op volgens omgevingsmanager Bert Kramer. De klus is volgens de omgevingsmanager niet zozeer moeilijk. 'Maar het er is heel veel personeel op een kleine oppervlakte en dat maakt het spannend.'Omwonenden zijn tot nu toe niet ontevreden over de overlast. Het enige jammere is volgens één van de bewoners dat je weinig kunt zien. De werkzaamheden zijn wel online te volgen via een webcam.In Noord Vandaag vertelt Bert Kramer onder andere over de werkzaamheden en de voorbereidingen voor een eventuele fiets- en voetgangerstunnel die later open zou kunnen.Vanaf maandag rijdt het treinverkeer tot slot weer, maar de overgang Helperzoom blijft tegen de verwachting in een week langer dicht.Met warm water en een tuinslang schrobben omwonenden woensdagmiddag het bloed van de straat. Dinsdagavond loste een 25-jarige oud-buurtbewoner er meerdere schoten. Een buurtbewoner sprak de 25-jarige man via sociale media aan op zijn rijgedrag; hij zou veel te hard door de buurt rijden waar ook veel kinderen wonen. Maar de 25-jarige man pikte dit niet en kwam verhaal halen met zijn vader en twee vrienden. De situatie liep vrijwel meteen uit de hand en er werd meerdere keren geschoten.De 25-jarige verdachte liep een slagaderlijke bloeding op en zijn vader raakte gewond toen hij door één van de bewoners met een bijl werd geslagen. Het incident staat niet op zichzelf. Buurtbewoners klagen al langer over te hard rijdende auto's, verielingen en brandstichtingen in de wijk.Huurders van 65 huizen in Loppersum werd nul-op-de-meter beloofd door verhuurder Wierden en Borgen, maar nu de jaarafrekening komt, komen ze bedrogen uit. 'Ze hadden ons beloofd dat het nul-op-de-meter zou zijn, en nu moeten we drie- tot vierhonderd euro bijbetalen', vertelt een boze bewoner.Het leek zo mooi, weg met de energierekening. Maar de kater volgt nu. Sommige bewoners worden naast de extra kosten bovendien na anderhalf jaar nog steeds met aanloopproblemen geconfronteerd. Zo laat hier en daar de gevelbekleding los, lopen nieuwe schuurtjes onder water en zijn de eerste scheuren in de kozijnen gesignaleerd.- De kogel was al een tijdje door de kerk en vandaag vertelde Kromowidjojo het nieuws aan de buitenwereld: ze gaat door met zwemmen tot de Olympische Spelen van Tokio in 2020. Ze zwom vijf pr's binnen tien dagen.- Tabaksfabrikant BAT Niemeyer is, op aandringen van staatssecretaris Van Rijn, niet langer ambassadeur van de provincie Groningen.- Waar zijn de katten van Finsterwolde? Daar worden vijftien katten vermist en vermoedens bestaan dat er een 'kattenhater' in de plaats actief is. Het blijft voorlopig een mysterie...- Te hard rijden in de bebouwde kom, daar heeft elk dorp last van. In De Marne bedachten ze daar iets op, er werden bloembakken geplaatst. Maar verslaggever Jeroen Berkenbosch kwam een andere oplossing tegen op vakantie; een speciaal snelheidsstoplicht. Wie te hard rijdt, krijgt een rood stoplicht. Zien Groningse gemeenten hier ook iets in?- Hoe ziet de videoclip van het nieuwe Wat Aans-nummer 'Sjomp' eruit?Bekijk de uitzending van Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist