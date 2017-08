Korte pinstoring treft Groningen

(Foto: RTV Noord/Mario Miskovic)

Omstreeks zes uur kon in grote delen van onze provincie niet meer worden gepind. Een storing in één van de landelijke knooppunten was de oorzaak.





De storing duurde ongeveer een kwartier.



- Pinstoring: geen geld op zak? Betaal morgen maar Vooral in de supermarkten leverde dat in korte tijd lange wachtrijen op. Sommige supermarkten plakten posters op de ramen met de mededeling dat er alleen contant kon worden betaald.