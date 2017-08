Oproep NCG Alders: 'Stuur wel stuitingsbrief naar de NAM'

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders roept mensen met schade door gaswinning op om toch in actie te komen tegen dreigende verjaring. Hij raadt ze aan om een zogenoemde stuitingsbrief naar de NAM te sturen.

Met die oproep reageert hij op een verklaring van het gasconcern eerder deze week. Daarin meldt de NAM geen beroep te doen op verjaring bij fysieke schade aan gebouwen.Die verjaring dreigt, nu het volgende week vijf jaar geleden is dat Groningen bij Huizinge door de zwaarste aardbeving tot nu toe werd getroffen. Die aardbeving had een kracht van 3.6 op de Schaal van Richter.In de mededeling van de NAM zit een addertje onder het gras. Zo geldt het afzien van het beroep op verjaring alleen voor fysieke gebouwen aan schade, die al is gemeld bij het Centrum Veilig Wonen (CVW) of de NAM.Alders daarover: 'Voor andersoortige schades geeft de NAM aan dat dit niet geldt. Om te voorkomen dat de vordering tot vergoeding van andere schades kan verjaren, adviseren wij gedupeerden de verjaring te stuiten. Dit kan door een brief te sturen aan de NAM.Dat geldt ook voor eigenaren die nog niet gemelde, oudere schade hebben, bijvoorbeeld uit 2012.'Volgens de NAM-verklaring hoeven mensen geen zogenoemde stuitingsbrief te sturen, waarmee de verjaring gestopt kan worden. De Nationaal Coördinator Groningen vindt dat gedupeerden met nog niet gemelde schade wel degelijk zo'n brief naar het gasconcern moeten sturen. Daarvoor is de volgendedoor de NCG gemaakt.Eerder deze week kondigde de net opgerichte stichting Recht en Herstel Mijnbouwschade al actie aan tegen de dreigende verjaring.