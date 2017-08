Boegbeeld Dick Kleijer zwaait af bij Bodem Beweging

'Genoeg is genoeg.' Met die mededeling kondigt secretaris en woordvoerder Dick Kleijer zijn vertrek aan bij de Groninger Bodem Beweging (GBB).

Hij laat in een verklaring aan de leden weten dat de tijd gekomen is om afscheid te nemen.'Om zoals met Bob Dylan te spreken: 'The Times They Are A Changin'. Ik voel de noodzaak om minder belast te worden en daadwerkelijk het gevoel te mogen krijgen een gepensioneerde te zijn.'Kleijer somt het vele werk van de afgelopen jaren op. 'Het is voor mij genoeg als secretaris GBB na ruim 13.000 mails in mijn GBB-inbox, na 1500 nieuwe leden ingevoerd te hebben, na vele persberichten en vele interviews voor radio en tv, na meerdere acties georganiseerd te hebben, na vele keren in de maatschappelijke stuurgroep op geheel eigen wijze van leer getrokken te zijn.' En dat is nog maar een klein deel van de werkzaamheden die hij opnoemt.Het boegbeeld van de laatste jaren benadrukt dat hij al die klussen niet alleen heeft geklaard: 'Ik realiseer me goed dat een dergelijk volume aan werk niet alleen aan mij, als secretaris, was voorbehouden. De overige bestuursleden hebben een vergelijkbaar volume aan bezigheden. Het was voor mij alleen te behapstukken omdat het een stimulerende tijd was binnen het bestuur.'