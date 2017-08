Henk Henstra (21) uit Uithuizen keek woensdagavond rond de klok van half acht raar op toen hij zijn hengel plots erg zwaar werd. 'Ik trok mijn hengel uit het water en toen hing er opeens een schildpad aan', vertelt hij.

Henstra viste op een meer in Uithuizen en was er naar eigen zeggen net zat van. Maar toen werd zijn hengel wel erg zwaar. Een schildpad prijkte opeens aan zijn haakje. 'Ik dacht, wat heb ik nou voor tropisch beest aan m'n hengel hangen?'De Uithuizenaar zag dat er een stukje onderlijn van zijn hengel was en dat er een stukje touw uit de bek van het beestje hing. 'Ik was bang dat hij het haakje ingeslikt had en dus heb ik de dierenambulance gebeld.'Die nam het beestje mee. Volgens medewerkers van de dierenambulance is het niet gebruikelijk dat deze tropische waterschildpad in natuurwater zwemt. 'Deze schildpadden horen eigenlijk in een terrarium', verklaart Henstra. Het beestje had een doorsnede van vijftien tot twintig centimeter.De visser heeft wel een idee waar de schildpad vandaan komt. 'Mijn buurman woont hier al dertien jaar en hij zag ze jaren geleden ook al eens zwemmen in het meertje, toen waren ze nog heel klein. Mijn zwager schatte ook dat het twaalf stuks waren. Waarschijnlijk zijn ze daar ooit gedumpt.'Henstra vist zo'n twee tot drie keer per week en noemt deze vangst de bijzonderste die hij deed. 'Maar ik heb ook weleens een eend aan m'n hengel gehad.'