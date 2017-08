'Rotte kies' van Loppersum krijgt likje verf van kunstenaars

(Foto: RTV Noord) (Foto: RTV Noord)

De lege Albert Heijn aan de Hogestraat in Loppersum is de inwoners al jaren een doorn in het oog. Het pand is dichtgetimmerd en flink verpauperd. Een groep kunstenaars brengt daar nu verandering in en gaat het pand met verf en kwasten te lijf.





Aanloop

'Dit was nog iets in het straatbeeld waar duidelijk iets aan moest gebeuren', vertelt winkelier Anja Dijkstra. Ze hoopt dat de aanloop in de straat met de make over enigszins terugkomt.



Vrijwilligers maakten het pand aan de buitenkant al netjes schoon en inmiddels zijn de ramen beschilderd. Een vergezicht en een boom prijken op het glas.



Slopen

De gemeente heeft het pand onlangs aangekocht. De bedoeling is om het te slopen, zodat er een beter verbinding ontstaat tussen supermarkt en winkelstraat. Wanneer dit gebeurt is nog niet duidelijk.



