Bacuna mogelijk van Aston Villa naar Reading van Jaap Stam

Oud-FC Groningen-speler Leandro Bacuna staat op het punt zijn huidige club Aston Villa te verlaten. Dat melden meerdere Engelse media, waaronder de BBC.

Het is nog niet helemaal duidelijk naar welke club de middenvelder gaat. Maar Reading FC, de club van Jaap Stam en de stad-Groninger assistent-trainer Said Bakkati, wordt nadrukkelijk genoemd.De 25-jarige Bacuna verhuisde in 2013 voor ongeveer een miljoen euro van FC Groningen naar Aston Villa. Directeur Hans Nijland bedong een percentage van een mogelijke doorverkoop van Bacuna. Het zou om zo'n twintig procent gaan.