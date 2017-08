Bestuurder gestolen personenauto belandt in weiland (update)

(Foto: 112 Groningen/Gerrie de Groot) (Foto: 112 Groningen/Gerrie de Groot)

Op de Hoofdweg in Westerlee is donderdagavond een bestuurder van een personenauto de macht over het stuur verloren en van de weg geraakt.

Volgens de politie had de bestuurder veel gedronken en was hij niet de eigenaar van de auto.



'Ik ben er behoorlijk van geschrokken', zegt de eigenaar van de auto Patrick Abdee. Hij hoorde van het ongeluk terwijl hij op visite was.



'Toen ik op de plek van het ongeluk aankwam, zag ik een enorme ravage. Mijn auto lag helemaal uit elkaar', aldus Abee. Volgens de politie heeft de eigenaar nog geen aangifte gedaan.



De bestuurder reed door een heg, schampte een lantaarnpaal en kwam in een weiland tot stilstand. Niemand raakte gewond.