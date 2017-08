Zwemmers opgelet: blauwalg in zuidelijk deel Zuidlaardermeer

In het Zuidlaardermeer is blauwalg gevonden. Het gaat om het zuidelijke deel van het meer bij Midlaren.

Zwemmers kunnen last krijgen van huidirritatie of maag- en darmklachten.Mocht je ondanks de waarschuwing wél gaan zwemmen, zorg dan dat je na afloop een douche neemt en je goed afdroogt. Dan is het risico op irritatie zo klein mogelijk.