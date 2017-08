'Maaltijdweigeraar' (88) stopt als voorzitter bewonerscommissie Vondelflat

Voorzitter Jaap Pronk (88) van de bewonersvereniging van de Vondelflat stopt ermee. Hij ziet het niet meer zitten om na de zomer weer het gesprek aan te gaan met directeur Berend Lugies.

'Daar wil ik niet meer bij zijn', zegt hij over het geplande gesprek met Lugies. Hierin wordt onder meer de vrijheid van etenskeuze in de flat weer besproken.Pronk heeft er de buik vol van. 'Ik kan beter stoppen, zodat de directeur niet met mij te maken heeft en ik niet met hem. De verhoudingen zijn vertroebeld.'Pronk vertegenwoordigde de bewoners van de Vondelflat in de maaltijdrel, die landelijke publiciteit kreeg. De bewoners wilden zelf kiezen wat ze eten, maar de directie hamerde constant op het getekende huurcontract.Een rechtszaak tegen twee 'maaltijdweigeraars', onder wie Pronk, hing zelfs in de lucht. Uiteindelijk kregen de bewoners toch de vrije keuze voor hun eten.De scheidend voorzitter heeft de bewoners inmiddels via een brief op de hoogte gebracht van zijn besluit te stoppen.Volgens Pronk schittert er reeds een nieuwe ster aan de Vondelflat-hemel. Hij heeft de goede hoop dat er na de vakantie een 25 jaar jongere voorzitter is die 'kans ziet om de directeur, die toch een beetje murw gebeukt is, te benaderen.'