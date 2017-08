Wat leverde Het Pauperparadijs op?

Meer dan negentigduizend bezoekers kwamen in twee jaar tijd naar het dorp Veenhuizen om de theatervoorstelling Het Pauperparadijs te zien.

Dat meldt RTV Drenthe . Zondag spelen de acteurs alweer hun laatste voorstelling. Voor ondernemers is dit reden om te zoeken naar een nieuw groot evenement.Het is half acht 's avonds en streekproductenwinkel Lokaal Verhaal sluit de deuren. In de zomer is het winkeltje bijna drie uur langer open dan normaal om alle bezoekers aan te kunnen die naar de theatervoorstelling gaan. 'Ik had om vier uur vanmiddag nog een omzet gedraaid van 275 euro', zegt bedrijfsmanager Monique Postma. 'En nu om half acht zit ik op 634 euro. Dat is even om aan te geven wat wij aan extra omzet maken door het Pauperparadijs.'Het streekproductenwinkeltje tegenover het Gevangenismuseum bestaat iets meer dan een jaar. De meeste nieuwe winkels draaien na zo'n korte tijd verlies en kunnen nog niets zeggen over hun toekomst. 'Wij draaien winst', zegt de bedrijfsmanager niet zonder trots. 'Wij kunnen ons eerste jaar zien als ontzettend goed, en ons tweede jaar gaat net zo goed. We hebben bestaansrecht.'Het succes van Het Pauperparadijs zette Veenhuizen in één klap op de kaart. Nationale kranten schreven over de première, volgden de boze omwonenden toen die een rechtszaak aanspanden of noemden het stuk soms als een begrip in een column.De omgeving rondom het Gevangenismuseum kleurde steeds geler door de vele posters en borden voor de theatervoorstelling. Veenhuizen kreeg een paupermenu, een pauperpad, een pauper-arrangement, een paupercafé, een paupersoep, een pauperbiertje en een pauperhotel. Ondernemers speelden slim in op het succes van Het Pauperparadijs.Het pauperbiertje werd dit jaar in het leven geroepen door brouwerij Maallust. Haar omzet verhoogde met vijf procent door het nieuwe speciaalbiertje. 'We wilden sowieso al een nieuw biertje in de markt brengen', zegt eigenaar Bert Pathuis. 'Het Pauperparadijs was een opstapje, we voegen het biertje nu toe aan de collectie.' Maallust verkocht tot nu toe zo'n 50.000 pauperbiertjes.Wie misschien nog het meest profiteerde van de vele theaterbezoekers is Bitter en Zoet. De omzet van het restaurant en hotel verhoogde met bijna twintig procent door de theatervoorstelling. In 2013 maakte de horecagelegenheid een doorstart na een faillissement. En nu: 'Al de hele zomer is het restaurant vol en het hotel uitverkocht', zegt mede-eigenaar Rik Dortmond. 'We hebben zelfs een wachtlijst.'Wie minder profijt had van de theatervoorstellingen is - verrassend genoeg - het Gevangenismuseum. Het museum, dat als decor dient voor Het Pauperparadijs, ging er in het eerste jaar zelfs op achteruit. Door de zondagmiddagvoorstellingen moest het museum acht zondagen dicht, waardoor het een stuk minder bezoekers kreeg.Peter Sluiter, directeur van het Gevangenismuseum: 'Dit jaar hebben we dat in overleg met de theatermakers anders opgelost en diende het theaterkaartje voor de zondag ook als toegangskaartje voor het museum.' Dat werkte: er kwam een recordaantal bezoekers.'Het is niet zo dat we hier tonnen op zijn binnengelopen', zegt de directeur over de samenwerking met de theatermakers. 'En dat hoeft ook niet.' Het museum vroeg geen huur aan de theatermakers, die twee volle zomers gebruik maakten van het terrein. De directeur vindt het vooral belangrijk dat het verhaal over de Kolonie van Weldadigheid verteld wordt. Sluiter: 'Daarom zeiden we: wij verzorgen de horecafaciliteiten.' Daar houdt het museum over twee jaar tijd waarschijnlijk zo'n 50.000 euro aan over, dat gebruikt wordt voor het verbeteren en vernieuwen van de expositie.Veel ondernemers in en rondom Veenhuizen konden profiteren van de plotselinge groei aan toeristen. Bitter en Zoet zegt zelfs dat ze de helft van hun gasten alweer terug mochten verwelkomen. 'Maar', zegt bedrijfsmanager van het winkeltje Lokaal Verhaal Monique Postma: 'Er moet voor volgend jaar wel wat gebeuren. De kans is groot dat we het anders niet redden.'Het Gevangenismuseum is al bezig met het organiseren van een nieuw evenement voor volgend jaar. 'Er dienen zich kansen aan, maar daar ga ik verder niets over zeggen', zegt Sluiter. En ook Herman Beerda, voorzitter van ondernemersvereniging Veenhuizen Boeit, benadrukt het belang van een nieuw groot evenement. 'We willen Veenhuizen nu het zo op de kaart staat ook op dekaart houden.'Ondernemers gaan daarom - voor het eerst - samenwerken om een nieuw groot evenement te organiseren. Voorzitter Beerda: 'We zijn druk aan het kijken wie er plannen heeft en hoe we het kunnen financieren. Moet het een meerdaags festival worden, moet er weer een theatervoorstelling komen, of van alles wat?'De hoop van ondernemers is dat Veenhuizen, samen met de andere Koloniën van Weldadigheid, op de werelderfgoedlijst van Unesco terecht komt. Of dat lukt, wordt in april bekend gemaakt en zou een nieuwe aanwas van bezoekers betekenen voor het dorp. 'Dat is ook echt noodzakelijk', zegt Dortmond, de eigenaar van Bitter en Zoet. 'Er zitten eigenlijk te veel horecabedrijven in een dorpje als Veenhuizen. Daar heb je wel bezoekers voor nodig.'