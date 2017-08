Lopend Vuur: FC Groningen eindigt dit seizoen in de top 5!

Vanavond begint het nieuwe voetbalseizoen in de Eredivisie, maar supporters van FC Groningen kijken vooral reikhalzend uit naar zondagmiddag. Dan speelt de FC thuis tegen SC Heerenveen.

Er is een aantal versterkingen gehaald, maar is de selectie sterk genoeg om dit seizoen potten te breken? En vertrekken er ook nog spelers voor het sluiten van de transfermarkt? Kortom, wat voor seizoen gaat het worden voor de FC?Wij zijn positief gestemd en stellen: 'FC Groningen eindigt dit seizoen in de top 5!'Laat weten hoe jij over dit onderwerp denkt. We waarderen het enorm dat je meepraat! Laat je mening horen via de radio (050-3188288), onze Facebookpagina of Twitter ( #opnoord ). FC Groningen directeur Hans Nijland zit vanaf half vijf vanmiddag bij Altijd Wat Anders op Radio Noord. Heb jij een vraag voor hem, bel dan vanaf half vijf naar 050-3188288.Donderdag was de stelling: ' Ook fietsers moeten een rijbewijs halen! Ruim 77% was het hier niet mee eens. Er is in totaal 6.466 keer gestemd.