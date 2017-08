Waar is het hoogholtje van Nieuwolda gebleven?

(Foto: RTV Noord/Wiebe Klijnstra) (Foto: RTV Noord/Wiebe Klijnstra)

Wandelaars en hardlopers in Nieuwolda keken even raar op: hun vaste rondje door het dorp is een heenenweertje geworden.

De brug is weg

Het hoogholtje, de brug die beide delen van het dorp met elkaar verbindt, is weg. Althans: het middenstuk ontbreekt, aan weerszijden van het water resten louter de schuin opstaande delen, gapend gat in het midden.



Beeldbepalend

De brug zal in april worden verhoogd. Waarom het ontbrekende brugdeel dan nu al is verwijderd, is een raadsel. Dorpelingen zijn niet blij: niet alleen moeten ze nu een heel stuk omlopen of -fietsen - de brug is ook een nogal beeldbepalend punt in het dorpshart.



Ook zijn ze ontstemd over de communicatie, of liever gezegd: het gebrek daaraan. De brug was gewoon van de ene op de andere dag verdwenen. 'Een dag later werden we op de hoogte gesteld', zegt Teddy Rozeveld van Dorpsbelang.



En nu?

Liever ziet zij dat de brug óf nu wordt verhoogd, óf dat het brugdek wordt teruggeplaatst en in maart alsnog weggehaald, als de werkzaamheden echt gaan beginnen. Raadslid Johnny de Vos van D66 gaat zich hiervoor inzetten.