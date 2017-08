Paden van begraafplaats Bellingwolde: 'Nauwelijks begaanbaar'

'Mensen met een rollator of een scootmobiel kunnen nog moeilijk over deze paden heen', zegt Arie Heeling, penningmeester van de kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Bellingwolde. De paden tussen de graven op de begraafplaats staan vol met onkruid en zijn daardoor nauwelijks begaanbaar.

Naast dat er veel onkruid groeit zijn de paden ook niet verhard. 'Het pad bestaat hoofdzakelijk uit zand. Wanneer het slecht weer is, wordt het een zanderige boel. Dan is al helemaal moeilijk om erover heen te lopen', aldus Heeling.



Vrijwilligers

Het is moeilijk om de paden te onderhouden. 'Het wordt steeds lastiger om vrijwilligers te vinden, die bijvoorbeeld het onkruid willen schoffelen. We zijn afhankelijk van mensen van de kerk', zegt de voorzitter van de kerkrentmeester Giel van Beveren.



Hoge kosten

De mannen willen heel graag dat de paden verhard worden, maar daar is geld voor nodig. 'De eerste schatting was tussen de 50.000 en 60.000 euro. Het kost dus heel veel', aldus Arie Heeling. Dat bedrag krijg je niet zomaar bij elkaar. 'We zijn afhankelijk van vrijwillige bijdrages, maar daar moeten we ook het onderhoud van de kerk van betalen', zegt Van Beveren.



Sponsoren

De mannen zijn nu druk bezig om sponsoren te werven. 'De eerste 500 euro is binnen, maar dat is nog maar een druppeltje op de gloeiende plaat. Elk begin is moeilijk, maar wij hebben goede hoop', zegt Arie Heeling.