Rondje gebak komt in zicht voor Blauwestad

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Het gaat steeds beter met de kavelverkoop in Blauwestad. In totaal zijn er dit jaar zestien kavels verkocht en zitten er meer dan veertig in de pijplijn. De doelstelling voor 2017, negen kavels verkopen, is al ruimschoots gehaald.

Taart voor inwoners

De goede resultaten betekenen dat de inwoners van Blauwestad een traktatie tegemoet kunnen zien. Begin dit jaar kondigde directeur Johan Koopmans van het projectbureau aan dat hij op gebak zou trakteren bij zestig verkochte kavels. Die kant lijkt het nu op te gaan, erkent Koopmans.



'Ik was al bang dat je me daar aan zou herinneren', lacht Koopmans. 'Maar een man een man, een woord een woord. Dat heb ik inderdaad gezegd en het ziet er naar uit dat we de zestig gaan halen, dus dan gaan we eind dit jaar rond met gebak voor de huidige en nieuwe bewoners.'



Papier versus praktijk

Hoewel Koopmans tevreden is over het aantal verkochte kavels, plaatst hij ook een kanttekening. De bouwactiviteit neemt niet echt toe. 'We hebben op papier inderdaad meer verkocht dan dat we in de praktijk zien', zegt Koopmans.



'Dat is jammer. We zien dat de bouw het druk heeft. Daardoor moet je soms lang wachten op realisatie. Misschien ben ik wat ongeduldig, maar ik had het tempo graag iets hoger gezien.'



Echt huis verkoopt beter dan folder

Meer bouwactiviteit zorgt voor meer gerealiseerde huizen en dat kan weer een positief effect hebben op de kavelverkoop. 'Ik denk dat het goed is dat je keuzes kunt maken tussen woningen die er echt staan', aldus Koopmans. 'Dat verkoopt altijd beter dan een huis uit een folder.'