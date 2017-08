Reclame Code Commissie: 'Wervende tekst NAM misleidend'

De NAM mag aardgas niet meer 'de schoonste fossiele brandstof' noemen. Dat is misleidend.

Tot die conclusie komt de Reclame Code Commissie na een klacht van Milieudefensie. Het gaat om een tekst op de website van het gasconcern. Daar stond onder meer de volgende zin op: 'Aardgas is betrouwbaar, beschikbaar, betaalbaar en de schoonste van alle fossiele brandstoffen.'De Reclame Code Commissie vindt dat de NAM hiermee ten onrechte de indruk wekt dat gas geen schade veroorzaakt aan het milieu.Die tekst werd al verwijderd voor de behandeling van de klacht door de Reclame Code Commissie. 'We zagen dit al aankomen,' laat een woordvoerder van de NAM weten.Wel vraagt het gasconcern zich af in hoeverre een tekst op een website aangeduid kan worden als reclame.Milieudefensie is blij met de uitspraak van de Reclame Code Commissie. 'Fossiele energiebedrijven moeten de consument geen rad voor ogen draaien met mooie praatjes over gas,' reageert Evert Hassink van Milieudefensie.