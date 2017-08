Noordelijke provincies willen duidelijkheid voor pluimveehouders

De provincies Groningen, Drenthe en Friesland roepen staatssecretaris Martijn van Dam (PvdA) van Economische Zaken op om duidelijkheid te geven aan pluimveebedrijven die getroffen zijn bij de fipronil-affaire.

Ook moet de staatssecretaris van de pronvincies, samen met de pluimveesector, de mogelijkheid tot een landelijk noodfonds voor getroffen bedrijven onderzoeken.Volgens de provincies is uit gesprekken met de getroffen pluimveehouders gebleken dat er veel onduidelijkheid heerst over interpretaties van de regels en de te nemen maatregelen. 'De pluimveehouders ervaren de NVWA als weinig proactief en behulpzaam in het geven van de gevraagde duidelijkheid', zo schrijven de provincies aan Van Dam.Groningen, Friesland en Drenthe willen daarom ook dat het optreden van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzocht wordt.De noordelijke pluimveehouders hebben volgens de provincies bovendien het beeld dat Nederland in Europa qua regelgeving het braafste jongetje van de klas moet zijn. De provinciebesturen roepen op tot eenduidige regels, zodat er een gelijk speelveld is.