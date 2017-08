Van kroeg naar 'koffiehuus en stoetjessmeerderij'

Een kroeg ombouwen tot een 'koffiehuus en stoetjessmeerderij' voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Dat wil stichting 'Eem Aans'. Maar de kosten vallen toch wat hoger uit de verwacht.

'Eerst snij ik het broodje open, dan komt de sla erop en daarna onze tonijnsalade. Maar dat is een geheim recept, dus dat mag ik niet vertellen.' Marvin Pijper smeert ijverig een broodje op de plek waar straks de nieuwe croissanterie moet komen. Hij oefent alvast voor als hij straks echt aan het werk gaat bij de dagbesteding. 'Maar ik vind het eigenlijk wel een beetje vrouwenwerk', zegt hij lachend.Vader Peter Pijper geeft hem aanwijzingen. Pijpker is samen met zijn partner Ingrid Albeda oprichter van de stichting 'Eem Aans'. De stichting vindt dat jongeren met een licht verstandelijke beperking op werkgebied vaak tussen wal en schip vallen. Waaronder zijn zoon. 'Ze passen eigenlijk niet bij een dagbesteding als Novo, maar zijn ook niet goed genoeg om voor een baas te werken', vertelt Pijper.Daarom nemen Pijper en Albeda het heft in eigen handen en bouwen oude kroeg de Jachtweide in Muntendam om tot dagbesteding voor deze doelgroep. In het pand moet een croissanterie en een cadeau-en bloemenwinkel komen.Maar bij het strippen van de kroeg komen toch wat onverwachte extra kosten kijken. 'Je kan wel zien dat deze kroeg jarenlang een begrip in het dorp is geweest. Er moet nog veel aan gedaan worden', zegt Pijper.Daarom is de stichting een crowdfunding gestart. 10.000 Euro is er nodig. 'Maar donateurs krijgen er ook wat voor terug', zegt Pijper trots. Zo kan je bijvoorbeeld een kopje koffie krijgen of een uitgebreide lunch wanneer de tent open is. 'Afhankelijk van de donatie natuurlijk', zegt hij lachend.Ondertussen is Marvin bijna klaar met zijn kunstwerk. 'Nog een paar schijfjes komkommer en tomaat. En nog wat van dit versierspul, ik weet niet hoe het heet. Eet smakelijk!'