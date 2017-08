Voorwaardelijke cel voor bedreiging vanuit bajes

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Een 26-jarige man uit Musselkanaal heeft vier weken voorwaardelijke celstraf opgelegd gekregen voor het bedreigen zijn ex-vriendin. Dat deed hij vanuit de gevangenis.

'Ik maak je af'

De ex-vriendin van de man kreeg een relatie met een goede vriend van hem. De man was hier zo boos over dat hij haar bedreigde. Vanuit de gevangenis belde hij haar meerdere keren op. Zo zei hij: 'Ik zorg dat jij onder de grond eindigt' en: 'Ik maak je af.' Ook dreigde hij ervoor te zullen zorgen dat zijn ex hun kinderen niet meer zou mogen zien.



Behandeling

De man uit Musselkanaal liep nog in zijn proeftijd en had een gevangenisstraf van twee weken boven het hoofd hangen. Omdat het nu goed met hem gaat, hij weer samen is met zijn vriendin en ze kinderen hebben, vindt de rechter het niet wenselijk dat de man de gevangenis ingaat. Daarom legt de rechter hier een taakstraf op van zestig uur. Ook moet de man zich laten behandelen.