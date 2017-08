Beertster schutter gebruikte 'nepwapen'

Bij de schietpartij van afgelopen woensdag in Beerta is geen echt pistool gebruikt. Dat zegt de recherche.

Om wat voor 'nepwapen' het ging, is nog onduidelijk. Volgens omwonenden zou het mogelijk gaan om een gaspistool.Het is volgens de politie nog te vers om te speculeren of dit invloed heeft op de aanklacht tegen de verdachte. Die afweging ligt bij het Openbaar Ministerie.Woensdag ging het mis in de Torenstraat in Beerta. Vijf mannen waren betrokken bij een schietpartij.Omwonenden zeggen dat de hoofdverdachte met drie vrienden verhaal kwam halen bij een buurman die hem op social media had aangesproken op zijn rijgedrag. 'Hij liep naar de auto, pakte een wapen en schoot dat leeg.'