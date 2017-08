Man blauw oog geslagen; dader krijgt taakstraf

(Foto: Flickr/Feans (Creative Commons ))

Een 55-jarige man uit Muntendam heeft een taakstraf van 80 uur en één dag gevangenisstraf gekregen, omdat hij iemand een blauw oog sloeg.

De man schoot in september vorig jaar een kennis te hulp die ruzie had met de buren. De Muntendammer stapte de tuin van deze buurman in en sloeg hem tegen het hoofd. De buuman verloor zijn evenwicht en viel op de grond. Hij hield er een blauw oog aan over.



Geweld

De rechter neemt het de man kwalijk dat hij zich met de ruzie bemoeide en geweld gebruikte, terwijl hij niet eens een van de buren is.



De 55-jarige man moet ook een schadevergoeding betalen van tweehonderd euro.