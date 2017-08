Konijnenfamilie: 'Gelukkig huppelen ze weer vrolijk rond'

De konijnenfamilie, die donderdag gevonden werd langs de Eendrachtsweg in Muntendam, huppelt weer rond in het dierenasiel in Winschoten.

'Ze zijn weer heel vrolijk', zegt Mandy Olthof van het dierenasiel. De konijntjes zijn opgevangen in een hok waar normaal honden in zitten. Het dierenasiel heeft wel konijnenhokken, maar had niet gerekend op acht konijnen. 'Vandaar dat we dit hok hebben ingericht om ze de ruimte te geven om rond te lopen.'De konijntjes maken het nu weer goed, maar dat was toen ze binnengebracht wel anders. 'Ze waren uitgehongerd. Een konijn moet wel door blijven eten. Het is heel slecht voor de darmen als het stopt', aldus Olthof.De kleintjes zijn nog maar een paar weken oud. 'Hooguit twee maanden. De konijnen kunnen ontsnapt zijn of de eigenaar heeft ze laat lopen. Het is heel zielig.'De dierenarts gaat de beestjes nog goed bekijken. Ook kregen ze nog de nodige inentingen. 'Na een dikke twee weken mogen de konijntjes in koppeltjes geplaatst worden, want een konijn is een groepsdier.'