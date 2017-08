Expeditie Grunnen: heeft knuffelen met varkens iets sensueels?

Krullende staarten, knorrende snuiten en kirrende vrouwen. Er wordt geknuffeld met varkens in Oldekerk en gek genoeg komen er vooral vrouwen op af.

Het expeditie team vraagt zich af hoe dat kan? Zouden de varkens een sensuele uitstaling hebben? Je ziet het in Expeditie Grunnen.- De droomreis van Tamara deel 2.- Een prangende vraag voor Boer Leen.- Hardrijders over de A7- Een eenzame fietser uit Rotterdam- Bijzondere karakters op de Grote MarktDe uitzending van Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via Uitzending Gemist Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!