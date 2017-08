Basisplek voor Reijnen in 'Derby van het Noorden'

FC Groningen start zondag tegen SC Heerenveen met Etiënne Reijnen in de basis. Hij vormt centraal achterin een duo met Kasper Larsen.

Daarnaast kent het elftal van trainer Ernest Faber vier debutanten. Mike te Wierik, Django Warmerdam, Ritsu Doan en Lars Veldwijk staan voor hun eerste officiële wedstrijd voor de FC.Faber kiest voor een 4-2-3-1-formatie. Veldwijk fungeert als diepe spits. Van links naar rechts staan Doan, Mimoun Mahi en Jesper Drost in de linie erachter.Oussama Idrissi zit hoogstwaarschijnlijk niet bij de selectie zondag. Hij verliet vrijdag niet voor de eerste keer deze week de training. De vleugelspeler kampt met een liesblessure.FC Groningen-SC Heerenveen is zondag live te volgen bij RTV Noord. Op Radio Noord presenteert Oetse Eilander vanaf 16.00 uur FC Groningen Live. Naast hem zit analist Azing Griever. Vanuit het stadion doet Elwin Baas verslag.Daarnaast is het duel te volgen via het liveblog in de app en op de website. FC Groningen-SC Heerenveen begint zondag om 16.45 uur.Voorafgaand en na afloop van de 'Derby van het Noorden' wordt de stemming gepeild via Facebook Live. Daarnaast geven enkele supporters online hun mening in onze nieuwe rubriek 'De twaalfde man'.Padt; Te Wierik, Reijnen, Larsen, Warmerdam; Bacuna, Jenssen; Drost, Mahi, Doan; Veldwijk.