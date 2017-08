Nieuw cultureel podium bereikt hoogste punt

(Foto: RTV Noord/Wiebe Klijnstra) (Foto: RTV Noord/Wiebe Klijnstra) Mede-initiatiefnemer Chris Garrit. (Foto: RTV Noord/Wiebe Klijnstra)

EM2, het nieuwe culturele podium dat gebouwd wordt op het voormalige Suikerunieterrein in Groningen, heeft haar hoogste punt bereikt.

Graanpakhuis

EM2 is de opvolger van EMG Faktors, dat in het voormalige graanpakhuis zat aan het Eemskanaal in Groningen en niet meer bestaat. Het nieuwe podium gaat ruimte bieden aan toneel, concerten en lezingen en is bedoeld voor evenementen die te klein zijn voor Martiniplaza en Oosterpoort en te groot voor Simplon en Vera.