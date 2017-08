Steeds meer boeren willen hennep telen

Steeds meer boeren willen vezelhennep gaan telen. Dat zegt Dun Agro in Oude Pekela, één van de twee hennepbedrijven in Nederland.

Dit jaar oogst Dun Agro 1300 hectare vezelhennep in Groningen, Drenthe en een klein deel in Denemarken. De stengels worden ondermeer gebruikt in de autoindustrie als bouwmateriaal of als stalstrooisel. De bladeren dienen als veevoer.Concurrent HempFlax, ook in Oude Pekela, teelt ongeveer 2200 hectare in Nederland, Duitsland en Roemenie.De hennep van Dun Agro staat bij 38 boeren op het land. Volgens teeltbegeleider Wim Vos zijn er steeds meer boeren die het gewas willen telen. 'De teelt is aantrekkelijk', zegt hij.'Dat komt omdat het graansaldo momenteel laag is, en hennep is een goed alternatief.''Bovendien heeft hennep voordelen voor de bodem', vervolgt hij. 'Je hoeft geen bestrijdingmiddelen te gebruiken, het enige wat je nodig hebt is dierlijke mest.'Toch heeft Dun Agro geen behoefte aan grote aantallen boeren die nu ineens hennep gaan telen. 'Wij hebben de capaciteit om 3000 hectare te kunnen verwerken en we zijn altijd op zoek naar nieuwe toepassingen van vezelhennep. We groeien gestaag, maar momenteel hebben we genoeg'.